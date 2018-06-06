Когда же должны состояться президентские выборы?

Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление Верховной Рады о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября. Так когда должны состояться очередные президентские выборы? Об этом мы спросили у экспертов.

Борис Беспалый, экс-депутат ВР: НЕ НАЕЛСЯ, ТО НЕ НАЛИЖЕШЬСЯ – ЭТИ ДВА МЕСЯЦА ЮЩЕНКО НИЧЕГО НЕ ДАДУТ Считаю решение КС несложным и вполне очевидным, потому что в Конституции очень четко прописано, что очередные выборы Президента (а назначенные ВР были очередными выборы) проводятся в последнее воскресенье пятого года полномочий Президента. То есть по логике 17 января 2010 года, поскольку инаугурация состоялась 23 января 2005-го.

Это правовая сторона, не вызывающая сомнений.

КС в данном случае принял вполне прозрачное решение.

Суд говорит, что 25 октября выборы не могут быть, и это правильно. Но Президент мог пойти на эту дату, потому что, как говорится, не наелся, то и не налижешься, то есть эти два месяца ему ничего не дадут.

Пока пройдут все процедуры: первый, второй тур, инаугурация, то следующий Президент вступит в должность где-то в начале марта.

КС не рассматривал вопрос, когда должны пройти выборы. Дату президентских выборов назначает ВР. На данный момент они не назначены.

Я сторонник того, чтобы была зафиксирована дата выборов.

Вот, например, в Америке тоже зафиксирована дата, там такая интересная формула – первый вторник после первого понедельника ноября.

Если выборы состоятся 17 января, то получится, что Президент будет править пять лет и еще немного, хотя, как по мне, четыре года – абсолютно достаточно. В Америке четырех лет хватает каждому Президенту. Чем длиннее срок, тем больше он расхолаживает.

Вчера от БЮТ некоторые депутаты сказали, что назначат выборы на 25 октября... Ну, это логика БЮТ, а если что-то не по-их, то они готовы блокировать даже туалеты.

У меня вообще впечатление, что чем выше должность в Украине, тем ниже правосознание...

Роман Зварыч, НУ–НС: ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ – НЕ ПАСХА Решение КС не дало окончательного ответа, когда же должны быть президентские выборы. Суд исходил из того, что их должна назначить ВР. Суд сослался на конституционную диспозицию, где четко указано, что выборы должны происходить в последнее воскресенье пятого года полномочий Президента Украины. Понятно, что ВР должна была бы назначить президентские выборы, исходя из единственной возможной даты, когда они могут состояться, – 17 января. Это мое мнение. Все другие даты – спекуляции, особенно после решения КС.

Конечно, совершенно ненормально, что нет постоянной даты выборов. В Конституции сказано о пятилетнем сроке. Не пятилетний плюс неделя или месяц... А другая диспозиция Конституции указывает, что выборы происходят в последнее воскресенье года полномочий Президента. Если даже исходить из того, что выборы проходят в один тур, то вряд ли можно провести инаугурацию Президента в течение недели после самих выборов, хоть бы потому, что не будет окончательных результатов, утвержденных ЦИК.

Поэтому несовершенная диспозиция Конституции, с которой пытался найти решение КС, в действительности дает возможность проводить выборы на месяц-два позже момента, когда истекают пять лет полномочий.

Президентские выборы – не Пасха. Конституция в 2004 году писалась фактически на колене, и сейчас она дает сбои, и все это понимают. Это еще один толчок для того, чтобы ее исправлять.

Думаю, нужно убеждать своих коллег, чтобы назначить выборы на 17 января. Это наименее спорная дата.

Виктор Мусияка, экс-депутат ВР: НУЖНО ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕЖНЕЙ ФОРМУЛЕ Конечно, что это решение конституционно. Поэтому Верховная Рада должна принять новое постановление.

Однако, как по мне, депутатам дальше играться с датами выборов нет смысла. Они могут, конечно, это делать, но разве это в интересах ВР или народа, чтобы устраивать этот цирк еще и еще?

Сегодня нужно четко заниматься преодолением кризиса.

Последнее воскресенье октября – это была дата выборов, а теперь после 2004 года появилась формулировка, которая дает возможность каждый раз смещать дату выборов.

Конечно, это ненормально. Думаю, когда будут вноситься изменения в Конституцию, а я надеюсь, что конституционный процесс завершится у нас нормально, то нужно будет вернуться к прежней формуле. Вот и все.

Мы бы тогда четко знали, что и когда у нас должно происходить.

В Конституции четко прописано, что выборы Президента должны состояться в последнее воскресенье его полномочий, однако ВР в соответствии со статьей 85 Конституции, кроме того, должна проголосовать за дату проведения. Где логика? Дело в том, что логику диктует состояние нашего политикума.

Вот вы, например, настроены на четкое соблюдение Конституции и вам не нужно дополнительно напоминать, что какое-то отдельное конституционное положение означает то-то и то-то.

Но посмотрите, что у нас сейчас происходит – они все начали друг другу говорить, кто какие имеет полномочия, мол, их нужно толковать так, а не вот так. Вывод: нам еще нужно расти как государству.

Опрашивала Ксеня Лесив