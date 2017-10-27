СМИ сообщили об объявлении в розыск беглого судьи Чауса Интерполом, в НАБУ ответили - это было еще год назад

СМИ сообщают, что Интерпол объявил в розыск украинского судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого обвиняют во взяточничестве. Его досье появилось на сайте Международной организации уголовной полиции.

В то же время корреспонденту УНИАН в НАБУ сообщили, что Интерпол объявил Чауса в розыск еще в прошлом году, при этом уточнив, что розыск не приостанавливали.

Отметим, согласно данным веб-архива, страница с карточкой Чауса на сайте Интерпола была создана 14 марта 2017 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Молдова отказала судье-"баночнику" Чаусу в политическом убежище.

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9 августа 2016 г. детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины.

С 12 сентября судья объявлен в национальный розыск, с 11 ноября - в международный розыск. 28 февраля судью Чауса задержали в Молдове.