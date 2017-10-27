"Иногда боль становится невыносимой": Мосийчук рассказал о своем состоянии

Народный депутат Игорь Мосийчук, получивший ранения во время взрыва в Киеве, рассказал о состоянии своего здоровья. На своей странице в Facebook он сообщил, что его состояние улучшается.

"Доброе утро, украинцы! Жив. Состояние улучшается, но из тела еще не изъяты все осколочные элементы и конечно боли иногда становятся невыносимыми", – написал Мосийчук.

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Как сообщал УНИАН, из тела Мосийчука еще не изъято около 5-6 осколков. В результате осколочного перелома у депутата очень сильно повреждена рука, из-за чего Мосийчук сидит в аппаратах Илизарова.