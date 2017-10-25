Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова об украинском Крыме

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме.

Читайте такжеСоздателя образа Тимошенко позвали в предвыборный штаб Собчак - СМИ

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным", - сказала Собчак РИА Новости.

По мнению некоторых экспертов, ее высказывание - лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

"Я отвечу прямо то, что действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать", - сказала она.