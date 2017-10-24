Суд перенес заседание из-за травмы головы у Коханивского (видео)

12:48, 24 октября 2017
Политика
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Его повезли в больницу на рентген.

Суд перенесли на 3 години / фото twitter.com/superumka

Лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского в сопровождении полиции машина скорой медицинской помощи вывезла из Святошинского районного суда Киева в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам сторонников Коханивского, его везут в больницу на улице Братиславской.

«Скорую» с Коханивским сопровождает только одна машина полиции.

Напомним, в судебном заседании по избранию Коханивскому меры пресечения объявлен перерыв до 15.00 на время его обследования в больнице.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Кохановского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещения и соорудили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек.

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Теги: #суд над Коханивским#ситуация в Святошинском суде#перерыв в суде над Коханивским