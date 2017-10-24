Досрочные выборы в Украине не будут проводиться - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что досрочные выборы в Украине не будут проводиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

«Я, в свою очередь, буду прилагать все усилия, чтобы обеспечивать политические условия для реформ и инвестиций и согласованную позицию и командную работу в треугольнике «президент - правительство с премьер-министром - парламент», - заявил он.

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«Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию президента и Верховной Рады. Как я вам говорил 9 месяцев назад - никаких досрочных выборов не будет, что мы и обеспечим», - добавил президент.

По словам главы государства, этот период в вынужденной «паузе в реформах и риске роста популизма» каждому надо использовать максимально эффективно.