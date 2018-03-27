Украинский интерес. Перезагрузка Ващиковского, Путин и крестница на выборах и верткий Ягланд

Новый поворот наблюдается во внешней политике Польши, шеф которой Витольд Ващиковский назвал Украину «стратегическим партнером» и подчеркнул, что наши страны интенсивно сотрудничают и не прячут проблемы под сукно. Своей статьей министр иностранных дел Польши фактически анонсировал визит Анджея Дуды в Харьков в конце года. К тому же Ващиковский выступил за предоставление Украине и другим членам «Восточного партнерства» перспективы вступления в ЕС. Отрадно отмечать рост реализма в Варшаве в условиях остающейся турбулентной ситуации в Европе.

Позиция Польши, как и других членов ЕС, помешала официальному Будапешту раздуть на уровне Евросоюза истерию вокруг украинского закона «Об образовании». Свою роль сыграли и позитивная реакция на него Болгарии, и готовность к диалогу Румынии. Лилия Гриневич и Павел Климкин после встреч со своими венгерскими коллегами уверены, что имплементировать нормы закона в украинские реалии можно согласованно и безболезненно для самолюбия соседей. По понятным причинам, о насильственной украинизации кричит Кремль, но вряд ли к его мнению интенсивно прислушаются в Европейском Союзе в нынешних реалиях.

Впрочем, в России не делают ставку исключительно на прямолинейные действия, скорее, наоборот. Визит генерального секретаря Совета Европы Турбъёрна Ягланда в Москву, во время которого он обсуждал перспективы возвращения российской делегации в ПАСЕ – отличное тому подтверждение. В Кремле активно используют арсенал «мягкой силы», стремясь добиться своего. Реанимация Международного фестиваля молодежи и студентов – из него, поскольку позволяет формировать положительный образ России в странах третьего мира.

Да и на Дискуссионный клуб «Валдай» все же приехали интересные персонажи, например, Джек Ма, основатель Alibaba Group. Правда, эта интеллектуальная тусовка в данном случае традиционно выступает фоном для заявлений Владимира Путина. Тот в очередной раз уклонился от вопросов на тему участия в президентской кампании, но дал понять, что Россия готова к противостоянию США не меньше, чем к сотрудничеству. В отношении Украины Путин традиционно сыпал пропагандистскими штампами, и вряд ли стоит ожидать изменений в подходах. Кстати, российские медиа с чувством глубокого удовлеторения пытались преподнести акцию «за большую политическую реформу» у стен Верховной Рады как новый Майдан.

Крестница Владимира Владимировича, светская львица Ксения Собчак, сообщила о своей готовности баллотироваться в президенты России. Интересно, что это заявление она сделала сразу же после того, как глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет принимать участие в президентских выборах после 2028 года. Похоже, в Кремле посчитали, что Навальный – еще молодой человек, вполне может подождать. Решение Собчак не то чтобы воодушевило несогласных с курсом Путина, скорее, оно направлено на недопущение игнорирования электоральной процедуры по переизбранию хозяина Кремля с результатами, позволяющими ему выглядеть легитимным в глазах мирового сообщества.

Евгений МАГДА