Рейтинг «отмазок» украинских политиков: тупой, еще тупее?

Министр внутренних дел Юрий Луценко подал в отставку. Это первый раз, когда проштрафившийся чиновник уходит в отставку по своей воле. Хотя процесс выяснения отношений между попавшим в скандальную ситуацию министром внутренних дел и ведомствами Германии можно было назвать невероятно веселым, если бы он не был настолько позорным.

Последний «пьяный скандал» с министром внутренних дел, реакция его служб с целой чередой заявок: начиная от отрицания случившего, потом - просьб к журналистам и политикам «не портить имидж Украины и не обговаривать невинный инцидент», и заканчивая «откровением» про то, что текст в Бильд писал «славянин» выглядели мелочно и печально. Но это подвигло нас сделать мониторинг «отмазок» высших должностных лиц Украины, начиная с 2004 года. В более ранний период «украинской демократии» как ни странно такие скандалы, становились достоянием разве что киевской политической и журналистской тусовок, общество было не в курсе, поэтому никто и не оправдывался. Но именно со знаменитого «удара яйцом» кандидата в Президенты Виктора Януковича, который хлопнулся в обморок, начинается эра «отмазок» украинских политиков. Мы не будем употреблять слово «оправдания», политики - не дети, и не простой люд, чтобы оправдываться. Сделав что-то, что однозначно вызвало общественное порицание или всеобщий смех, его дело только извиниться, присовокупив объяснения. Извиняться наш народ не умеет. Он «отмазывается», то есть лопочет жалкие объяснения.

«Яичная отмазка»

Глубоко символично, что в Ивано-Франковске стоит памятник яйцу, который почему-то считается памятником именно яйцу, угодившему в кандидата, хотя поставлен он был намного раньше 2004 года. Этот инцидент стал названием одноименного анимационного сериала, основой для шуток и анекдотов. На самом деле не верю, что Виктор Янукович испугался обычного куриного яйца, думаю, что сказались перегрузки, агрессивный, непредсказуемый ход кампании. Но Виктор Янукович, вместо того, чтобы вместе со всеми улыбнуться, сказать, что он прощает протестанта и мельком заметить, что досадный обморок возник из-за перепадов атмосферного давления, которое совпало с нездоровьем, например, любимой тещи, выступил в виде карающего меча. Обслуга кандидата Януковича сделала все, чтобы уже четыре года подряд в сентябре отмечалась очередная годовщина «яичного инцидента». На всякий случай напомним, что в следующие дни на Харьковщине прошел «послеяичный» митинг на тему «Янукович – Харьковщина с тобой», отдельные депутаты направили депутатские запросы, прокуратура возбудила два уголовных дела с формулировкой «по поводу неизвестных лиц, которые бросили в Януковича неизвестным предметов». "Неизвестное лицо" - хорошо известный в городе студент, сидел в СИЗО и ждал приговора - от двух до четырех лет. Правда, его выпустили через десять дней после иницидента под подписку: Виктор Федорович вас простил. Интересно, что за это время Степан Гавриш успел засветиться и обозвать юнца политическим террористом и сказать, что в премьера «бросили шарикоподшипником». «Это был небольшой тяжелый предмет, в частности шарикоподшипник весом 50-75 грамм, который потом в общей суматохе куда-то закатился. И это произошло, скорее всего, через 4-5 секунд после бросания яйца». Юрист не исключил, что также был третий удар в голову премьера. Степан Гавриш, как бывший криминалист, и бывший член Конституционного суда заключил, что такой мужественный человек, как Виктор Янукович не мог упасть от одного яйца. Также он убежден, что Янукович не мог себе позволить "такой технологический трюк", поскольку для Януковича стоять на ногах - больше, чем быть Президентом". Но даже если Янукович и выстоял бы в яичной атаке, и имей он больше сообразительности, то серия последовавших затем отмазок его просто свалила бы.

«Журналистская морда» или «киллер нанятый»

Стоило отцу украинской оппозиции, по совместительству украинской демократии, стать Президентом, как он стал осваивать искусство «отмазывания», прибегнув сначала к очень агрессивной манере. Когда в популярном интернет-издании появился материал о том, как гуляет царевич Ющенко-младший, а на последовавшей вскоре пресс-конференции автор текста, поинтересовался, как новый Президент прокомментирует шикарный отдых отпрыска, Ющенко вскипел. «Веди себя как журналист вежливый, а не как киллер нанятый», - знаменитая фраза. Потом добавил, что он сказал царевичу: «учись себя защищать, возьми счет в ресторане и сунь в морду этому журналисту». Народ в зале обомлел, а журналистская братия в считанные часы собрала колоссальное количество подписей под письмом-протестом, адресованным Ющенко. И надо сказать, что публичный протест возымел действие. Президент позже таки извинился, сказав, что все с человеком может случиться в 18 лет. Думаю, что Виктор Ющенко в принципе чему-то мог научиться. Поскольку, брякнув недавно что-то неуважительное о молдаванах, Ющенко совсем по-другому прокомментировал «неловкую молдавскую тему» на последовавшей итоговой пресс-конференции. «Вы слышали, что я это сказал?» - спросил он, не добавив, что-то вроде «молдавская журналистская морда». «Это была неудачная шутка», - сказал он. Ну и на том спасибо.

Регионал Калашников извинился перед прессой, но исключительно ради мира в стране…

Это было самое неуклюжее извинение за всю историю существования жанра. Народный депутат Украины прошлого созыва, который в 2006 году избил журналистов СТБ, поплатился за рукоприкладство своим местом в партийном списке. Но я хотела бы зацитировать его извинение-отмазку, во избежание рецидивов.

«Я обращаюсь к вам и приношу глубокое извинение абсолютно всем журналистам Украины, которые были введены в заблуждение относительно инцидента с каналом СТБ», - заявил он. «Я приношу извинение журналистам канала СТБ ради того, чтобы Украина была едина», - добавил он. По словам регионала, «события, о которых говорят СМИ, являются провокацией, наверное, кому-то не нравится моя активная позиция как гражданина».

Вообще-то, активная позиция Анны Герман и Тараса Чорновола кое-чему научили Партию Регионов. Олега Калашникова не включили в список. Регионалы, которые после Калашникова могли еще капризно спросить, мол, сколько раз он перед вами должен извиниться, по крайней мере перестали бить журналистов. Глядишь, созыв-другой и хамить перестанут - заживем.

«Больничная койка» или инвалидная коляска…

«Ушел на больничный», - так в советское время говорили о чиновнике, который попал в неудобную ситуацию. На высшем уровне в истории новейшей Украины этот банал заменяет более изящное выражение «госпитализирован» или «госпитализирован в Феофанию». И неважно, что пострадавшего видят в ресторанах, а также соседи по Печерску и Липкам. Это такое извинение: госпитализирован в Феофанию. И все… Всем все ясно, не звери же вы, он болеет, или по-простому, он еще думает, что ответить на то, что он, например, с самой дорогой «девушкой» Украины полетел в Париж. А что, не грех выгулять «девушку», которой вскоре предстоит счастливая, а главное «долгая» совместная жизнь с поклонником-миллионером. Все мы люди… Вот только зачем же оплачивать сей мужской во всех отношениях поступок деньгами налогоплательщиков? Приблизительно с таким вопросом однажды утром обратилось СБУ к министру транспорта Николаю Рудьковскому. Рудьковский сначала бойко отбивался на телеэфирах, вовсю цитировал советского героя Васю Теркина, еще утверждал, что на борту было некое частное лицо, за которое он еще заплатит. Но очень скоро Николай Рудьковский слег… Николай Рудьковский, который срочно перенес операцию на спине, но его все-таки похитили СБУшники из частной клиники. Все время содержания под стражей узник выезжал в зал суда на инвалидной коляске, а его адвокаты убеждали, что он изменил маршрут, заехав из Брюсселя в Париж, не по своей воле.

(Ну, а это понятно, если девушка просит, можно и на Мальту полететь). Нам остается только порадоваться, что ни операция, ни долгие месяцы заключения не сказались на здоровье Рудьковского, ведь иначе он бы не отплясывал с таким азартом на венском балу.

Я долго не могла для себя определить, в чем разница между стареющим мачо и стариком козлодоевым. И только благодаря господину Рудьковскому я это поняла: мачо извиняется, как американский губернатор Спитцер, который публично извинился перед женой и обществом за свои интрижки с элитными проституками. Когда я увидела, что его жена после всего появилась на публике со Спитцером, я даже где-то ее поняла. Трудно не помочь хорошему человеку, не поддержать его, тем более, что когда-то рожала ему детей, сказал же он правду. И впервые подумала, что американцы просто дураки: уволили человека, который раскрыл кучу финансовых махинаций Уолл-Стрита, только потому, что он переспал там с кем-то из эскорт-сервиса. Если уж жена простила, избирателю и подавно – можно. Козлодоев же не извиняется, он просто отмазывается и врет, плюхается на больничную койку и говорит, что девушка из его самолета - сирота или его единственная племянница.

Но я не хотела бы дискредитировать больничную койку и госпитализацию. Вот, например, Петр Симоненко использовал ее, как передышку, он просто туда заполз, отбиваясь от обвинений первой жены и готовясь к выступлению. И вобщем-то выступил он нормально. Наверное, помог свежий воздух и новая супруга – журналистка. Когда Симоненко оф рекордс уверял журналистов, что ко всему, что связано с семьей относится серьезно, но просто так сложилась жизнь, то ему все верили. Потому, что он не врал.

Виктор Балога: покушение или просто окурок?

Зимой глава президентского Секретариата чуть не угорел в Швейцарии. Но он почему-то долго отмалчивался по поводу инцидента, а потом выдавил, что это было покушение. Наверное, Виктору Ивановичу это казалось более презентабельным, чем просто замыкание в проводке. В конце концов, гривневый миллионер (именно такие доходы декларирует семья Виктора Ивановича) может себе позволить и чартерные перелеты, и отдых в швейцарских горах.

Летающие папки министра Павленко

Недавно случился еще один скандал , породивший новый вид отмазки, такое «аномальное явление», как летающие бумаги. Бросил министр в лицо руководителю гостиницы «Спорт» кипу бумаг, а руководитель взял и пожаловался на избиение. (В детали не вникаем – не знаем подробностей, это к прокуратуре).

Министр говорит, что это бумаги сами разлетелись, а руководитель скорую вызывает и присовокупляет ролик из камеры видеонаблюдения. Вы посмотрите, и решите сами, кто прав, Павленко или коммерческий директор гостиницы?

И заодно еще раз ответьте на вопрос, сколько бы еще оставался на своем посту министр любой западной страны, обнародуй кто-то о нем такой ролик.

Луи Виттон для Тимошенко с теткиной зарплаты

Не хотелось бы обойти внимание и первую политическую красавицу страны – Юлию Тимошенко. Десять лет назад, она, в эфире телеканалов сначала долго описывая свою любовь к Dolce & Gabbana могла заявить, что живет на пять тысяч гривен в год. Теперь Юлия Владимировна имеет полное алиби. У нее богатая родня. Антонина Ульяхина, например, говорила, что на наряды Юлии Владимировне они скидываются всей семьей

Все закрома подчищают на Луи Виттон.

Свежо предание, но все-таки звучит более убедительно, чем пять тысяч гривен в год.

Дурной пример чиновникам и судьям

Отмазки политиков показывают дурной пример чиновникам и судьям. Те, в свою очередь, начинают изощряться в своих отмазках. Самой веселой отмазкой я считаю объяснение экс-председателя Львовского Административного суда Игоря Зварыча, который по его словам, наколядовал около двух миллионов долларов (такую сумму нашли в его кабинете и дома сотрудники СБУ), когда он въехал в новый рабочий кабинет. Сюзанна Станик, судья КС, которую тоже в 2006 году СБУ обвинило в получении многомиллионной взятки, гордо ответила , что она стоит миллиарды, а не миллионы.

Это бесспорно, украинки, добравшиеся до таких высот, стоят дорогого.

А подполковник милиции Алексей Кожа, который показал спикеру средний палец вместо того, чтобы пропустить его кортеж, даже обиделся: «Очень обидно, что из одних у нас делают холопов, а из других — царей... За непристойный жест Яценюк принял взмах моей руки. Я показывал, чтобы его машина проезжала, не более. Но даже если б это был какой-то жест, и если б это средний палец (кстати, почему именно средний?) то где, в каком нормативном документе или энциклопедии, прописано, что это оскорбление?»

Наверное, все эти вещи, эти отмазки - это болезни демократического роста. Наверное, со временем все те, кто безбедно живет на наши с вами налоги, то есть государственные служащие от 1 и до 15 ранга, поймут, что правда - это таки лучше. А пока наша единственная радость - хватать за язык наш политикум, и пытаться хоть как-то показать бесполезность вранья.

Маша Мищенко