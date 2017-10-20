Мэр Винницы ответил Путину на его слова об открытии памятника Петлюре

Винницкий городской голова Сергей Моргунов в ответ на возмущение президента России Владимира Путина по поводу установления памятника Симону Петлюре заявил, что не российской власти указывать украинским городам и общинам, как чествовать своих героев. Как передает УНИАН, ответ мэра Винницы обнародован на его странице в Facebook.

«Сегодня прочитал, как президент государства-агрессора, развязавшего против Украины гибридную войну, Владимир Путин бурно отреагировал на установку в Виннице памятника председателю Директории, главному атаману войск УНР Симону Петлюре. Не российской власти указывать украинским городам и общинам, как чествовать своих героев. И российской пропаганде здесь делать нечего», - написал Моргунов.

Он вспомнил исторические события столетней давности, ведь сам по специальности историк.

«Как во времена СССР, так и теперь, в России с изучением истории на основе исторических фактов дела идут очень плохо. Их пропаганда все это время только тем и занимается, что переписывает историю Украины. Как бывший преподаватель истории, как я могу реагировать на ложь и мифы, например, об «их» князе Владимире, «их» принцессе Анне, Руси?! Кажется, все же знают, что сначала была Киевская Русь, и только потом на болотах появилось Московское княжество», - отметил Моргунов.

Мэр Винницы провел исторические параллели и выразил убеждение, что для того, чтобы не повторить историю, необходимо знать и учитывать ошибки прошлого.

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«Наш народ сто лет назад очень трудно боролся за независимость и, к сожалению, тогда ее не завоевал. А мы должны знать свою историю и не повторять ее ошибок. Тем более сейчас, когда та же страна ведет гибридную войну на украинском Востоке, и наши воины уже 4-й год защищают территориальную целостность нашего государства», - сообщил Моргунов.

Мэр Винницы подчеркнул, что у украинских историков еще много работы над тем, чтобы вернуть историческую правду о событиях и исторических фигурах.

«Именно поэтому мы создадим Музей «Винница - Временная Столица УНР», чтобы показать факты, и среди прочего - развенчать мифы и ложь, которые насаждались сначала советской историографией, а теперь кремлевской пропагандой», - сказал Моргунов и привел цитату самого Петлюры: «Наибольшим препятствием для признания суверенности Украины является гипноз самого имени Россия. Этот гипноз надо развеять, особенно в Америке и Франции».

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Виннице открыли памятник государственному и военному деятелю времен Украинской революции 1917-1921 гг. Симону Петлюре. Памятник изготовлен из бронзы в натуральную величину. Петлюра изображен сидящим на скамейке с картой Украины в руках, на которой выделяются две отметки - Винница как Временная Столица УНР, и Киев - столица государства, временно оккупированная советскими войскам