В Конотопе жестоко избили депутата горсовета от "Батькивщины"

В городе Конотоп Сумской области жестоко избили депутата городского совета от фракции «Батькивщина» Сергея Тягния.

Как сообщил по телефону председатель Конотопской городской партийной организации ВО «Батькивщина» Юрий Марченко, нападение на депутата было совершено сегодня утром, 20 октября, на одной из автостоянок райцентра.

По его словам, Тягний находился в автомобиле, когда неизвестный мужчина открыл дверь и начал его бить.

«Бил руками и ногами, нанеся всего около 20 ударов, после чего скрылся. Тягний сам вызвал скорую помощь, сейчас он находится в хирургическом отделении Конотопской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, трещину черепа, размозжение гайморовых пазух, повреждения ребер и другие травмы. В больнице Тягний проведет минимум две недели», - рассказал Марченко.

По информации руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, в Конотопский отдел полиции позвонили сотрудники больницы и сообщили о том, что к ним за медицинской помощью обратился депутат городского совета. Сотрудники полиции встретились с потерпевшим, но заявление о нападении на него депутат написать сегодня отказался.

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«В связи с этим уголовное производство пока открыто не было», - отметила Биганова.

Между тем Марченко отметил, что заявление в полицию депутат не написал сегодня потому, что врачи запретили ему двигаться, и, скорее всего, Тягний сделает это завтра.

Вероятной причиной нападения на коллегу Марченко назвал активную депутатскую деятельность пострадавшего.

«Личных врагов у Тягния нет. Поэтому я сказал бы, что нападение на 90% совершено из-за его активной депутатской деятельности. Сергей работает юристом, и в горсовете всегда выступает с позиции права. Очевидно, это нравится не всем», - подчеркнул Марченко.

По его словам, сейчас в Конотопском горсовете фракция «Батькивщина» состоит из двух депутатов. Третий депутат был исключен из фракции и из партии полгода назад за нарушение партийной дисциплины.