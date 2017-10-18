Полиция заявила о возможных вооруженных провокациях в Киеве

В столице усилены меры безопасности, что связано с тем, что полиция имеет информацию о возможных вооруженных провокациях.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в своем Twitter.

Сегодня, около 17:20 силовики осуществили попытку штурма палаточного городка под парламентом, в результате чего несколько активистов были задержаны. По словам митингующих, количество задержанных составляет более 10 человек.

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По информации полиции, по состоянию на 18:30 троих задержанных уже отпустили.

В полиции подчеркнули, что уважают право граждан мирно собираться, но призвали организаторов делать это в цивилизованный способ и не устраивать провокации.

"Мы требуем прекратить провокации в отношении правоохранителей, мы не ограничиваем передвижения или любые права граждан", – отметил в комментарии председатель Нацполиции Сергей Князев, который находится под стенами Рады.