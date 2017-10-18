Геращенко рассказала о "страшном разочаровании" в РФ принятием законов по Донбассу

В Российской Федерации "страшно разочарованы" принятием законов о

В Российской Федерации "страшно разочарованы" принятием законов о государственной политике Украины относительно территорий Донецкой и Луганской областей, оккупированных российскими наемниками и войсками.

Об этом сообщила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Примечательно, что РФ и их марионетки страшно разочарованы проголосованными ВР законами по Донбассу, они были уверены, что голосование не пройдет", - заявила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами «за» приняла в первом чтении президентский законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который, по словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, позволит привлечь оборонительное оружие и ввести в Украину миротворческую миссию.

Также 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовали 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.