44 новых лица Нашей Украины

Среди депутатов от «Нашей Украины» прошлого созыва (читай: старых лиц ) большинство было бы более логически видеть, скажем, в Партии регионов, среди “нетакив” или в “Мы”. Потому что: прежние соратники.

Среди “нашеукраинцев” немало перебежчиков, которые постепенно “перетекли” из блока “За ЕдУ” в “Трудовую Украину”, потом – в Партию промышленников и предпринимателей, а оттуда – вместе с “шефом” Кинахом – в Нашу Украину (среди них - Николай Онищук, Виталий Майко, Станислав Довгий, Федор Шпиг, Василий Гуреев, Тарас Довгий) или Владимир Заплатинский, который пришел с СДПУ(о).

В ряды ВР вернулись старые и новые функционеры. Это, в частности, нынешние чиновники, которые вряд ли хотели бы оставить хоть и хлипкие, но теплые правительственные кресла - Юрий Ехануров, Борис Тарасюк, Станислав Сташевский, Сергей Головатый, Вячеслав Кириленко, Виктор Тополов, Юрий Павленко (по совместительству – зять брата Президента). Так же, как и председателю РНБОУАнатолию Кинаху, председателю НефтегазаАлексею Ивченко и экс-председателю ФГИУ, а в настоящее время заместителю руководителя Фонда госимуществаАлександру Бондарю.

Другим придется выбирать между мандатом и мандатом – немало списочников получили двойной статус депутата – в ВР и местных советах. Преимущественно – в Киевраде. Но абсолютный чемпион по получению наибольшего количества мандатов – Леонид Черновецкий, который кроме “билетов” в Верховный, Киевский городской и Киевскийй районный совет, вскоре получит и “пропуск” в столичную мэрию.

Ряды профессиональных нардепов разбавили поющие женщины – Оксана Билозир, которая уже успела поскандалить в должности министра культуры, и Руслана Лижичко – герой и голос Площади и украинской сцены – победительница Евровидения. Также есть главное лицо телеканала “1+1”, его генпродюсерОльга Герасимюк.

Еще один майдановский герой, член ЦИК, который первым “взбунтовался” против результатов президентских выборов – Руслан Князевич.

Далее в списке идут Кумы Президента. Это отдельная глава, поскольку всех Кумовьев вряд ли удалось кому-то посчитать точно – Ющенко не любит об этом говорить. И фигурируют почти внутри списка – чтобы не мозолить глаза избирателям.

Петра Алексеевича, экс-председателя СНБОУ, владельца концерна Укрпроминвест и председателя благотворительного фонда Петра Порошенко вряд ли нужно представлять. Следующий за влиянием, как считается, - Александр Третьяков, прежний помощник Президента. Следующий – Николай Мартыненко, с которым Виктору Андреевичу повезло больше, – в исполнительной власти он не был, скандалов на совершал, и при всем народе выгонять из дома его не приходилось. Дальше идет прежний банкир Станислав Аржевитин, который продал свою частицу возглавляемого им банка “Ажио” и направился в заместители Министра по чрезвычайным ситуациям.

Вероятно, нет смысла презентовать и экс-губернатора Крыма Анатолия Матвиенко, (бывшего участника лагеря Тимошенко и в то же время бывшего кучмиста); бывшего представителя Кучмы в Парламенте Романа Бессмертного; бывшего министра юстиции Романа Зварича; временно безработного олигарха Давида Жванию... Все они относительно новые. Перед отходом в исполнительную власть они успели побывать в парламенте четвертого созыва в самые тяжелые для Ющенко оппозиционные времена.

Зато наконец прошел в ВР интересный и скандальный львовянин Василий Куйбида. Который через множество скандалов на должности львовского городского председателя был прозван земляками “Василько Беда”.

А 44-е место (любимая цифра блока “Не так”) занял Александр Волков – однофамилец известного политика, тренер баскетбольного клуба “Киев”.

Бизнес в этом блоке представлен не так массово и преимущественно кумами Президента. Он смачно и неоднократно обсасывался в прессе. Полный список депутатов смотрите здесь

НОВЫЕ лица

Ехануров Юрий Иванович

Кинах Анатолий Кириллович

Тарасюк Борис Иванович

Герасимюк Ольга Владимировна

Лижичко Руслана Степановна

Кириленко Вячеслав Анатолиевич

Князевич Руслан Петрович

Матвиенко Анатолий Сергеевич

Куйбида Василий Степанович

Билозир Оксана Владимировна

Павленко Юрий Алексеевич

Бессмертный Роман Петрович

Ивченко Алексей Григорьевич

Зварич Роман Михайлович

Прокопиевич Наталия Владимировна

Поляченко Владимир Аврумович

Порошенко Петр Алексеевич

Левченко Екатерина Борисовна

Бондарь Александр Николаевич

Марущенко Владимир Станиславович

Лановой Владимир Тимофеевич

Третьяков Александр Юрьевич

Головатый Сергей Петрович

Волков Александр Анатолиевич

Кучеренко Алексей Юрьевич

Вязивский Владимир Михайлович

Жебривский Павел Иванович

Гнатенко Лев Николаевич

Артеменко Юрий Анатолиевич

Аржевитин Станислав Михайлович

Борисов Валерий Дмитриевич

Горошкевич Александр Сергеевич

Яковина Николай Михайлович

Зейналов Эдуард Джангирович

Федун Алексей Леонидович

Жвания Давид Важаевич

Лопушанский Андрий Ярославович

Криль Игорь Иванович

Карпук Владимир Георгиевич

Богашева Наталия Владиславовна

Тополов Виктор Семенович

Шкрибляк Анатолий Васильевич

Шкутяк Зиновий Васильевич

Сташевский Станислав Телисфорович