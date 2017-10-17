Митингующие под Радой приступили к блокаде госучреждений

Часть участников акции под Верховной Радой Украины переместилась к некоторым выходам из зданий парламентских комитетов и заблокировала их.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после призыва со сцены на митинге в связи с объявлением перерыва в работе парламента.

Таким образом активисты хотят заставить народных депутатов продолжить работать.

Некоторые участники акции заблокировали выходы из здания комитетов на улице Садовая и Шелковичная. Вместе с тем пока выход из здания комитетов на улице Грушевского не заблокирован.

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Как сообщал УНИАН, утром под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. В акции принимают участие от 5 до 7 тыс. человек.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО«Батькивщина»,«Движение новых сил»,«5.10», ВО«Свобода»,«Национальный корпус»,«Правый сектор» и ряд общественных организаций.