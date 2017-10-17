Порошенко призвал Мальту активнее участвовать в миссии ОБСЕ на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко призвал Мальту принимать более активное участие в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой сегодня в Киеве.

«Я пригласил мальтийских партнеров к более активному участию в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке нашей страны. Мальта пользуется доверием, и, я думаю, будет очень эффективно, когда мир будет получать объективную и непредвзятую информацию от наблюдателей, в том числе от Мальты», - заявил Порошенко.

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Также он отметил, что во время встречи с президентом Мальты обсудил вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН. «Нам приятно получить поздравления в связи с вчерашним избранием Украины в Совет по правам человека, очень влиятельного и важного ооновского института», - добавил глава государства.