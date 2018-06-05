Украинский интерес. ПАСЕ с украинским акцентом, языковой барьер между Киевом и Будапештом, и миллиарды Эрдогана

Вопросы, связанные с Украиной и Россией, остаются в центре внимания ПАСЕ. Хотя российская делегация в Страсбурге отсутствует с 2014 года, механизмы влияния Кремля на работу Ассамблеи не исчезли, просто стали закулисными, с использованием технологий шантажа. Россия стремится превратить свое возможное возвращение в ПАСЕ в январе 2018-го триумфальным свидетельством провала политики санкций Запада в отношении режима Путина. Ставки в этом вопросе высоки (в контексте предстоящих президентских выборов), и ресурсов россияне не жалеют.

Отставка Педро Аграмунта с поста президента ПАСЕ весьма незначительно изменила настроения среди делегатов Ассамблеи, и они открыли гипотетическую возможность для возвращения российской делегации. Но украинские парламентарии и представитель нашей страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба уверены, что триумфального блицкрига Кремля в начале следующего года не будет. Однако в любом случае Украине следует не забывать, что окружающий мир не является украиноцентричным.

Об этом, кстати, напомнило и скандальное выступление президента Чехии Милоша Земана, от которого отмежевалось правительство страны и многие ее граждане. Известный своими антиукраинскими выпадами политик предложил признать вопрос принадлежности Крыма закрытым, посулив Украине получение компенсации от России. Европейцев Земан попытался припугнуть «большой войной», смачно плюнув тем самым на историю Чехословакии тридцатых годов ХХ века. Выступление Петра Порошенко в Страсбурге несколько сбалансировало ситуацию, однако добиться уже привычного триумфа украинской делегации в ПАСЕ на этот раз не удалось.

Агрессивная риторика венгерской власти, монополизированной партией FIDES, ведущей активную подготовку к парламентским выборам весной 2018-го, можно было бы игнорировать, не будь эта страна соседом Украины и членом ЕС. Однако набор откровенно недружественных действий со стороны Будапешта свидетельствует, что там и впредь намерены эксплуатировать тему защиту венгерской диаспоры в Закарпатье в своих политических интересах. В ход идут и заявления министра иностранных дел Петера Сиярто, и акция «Йоббика» у посольства Украины в Будапеште, и раздутый в ПАСЕ вопрос украинского закона «Об образовании». Павлу Климкину во время переговоров в Будапеште и Бухаресте удалось сломать лед в отношениях с румынской стороной, что выглядит хорошим знаком.

Непродолжительный по времени визит в Киев президента Турции Реджепа Эрдогана оказался весьма насыщенным по сути, о чем свидетельствуют и состав делегации, и трёхчасовые переговоры президентов тет-а-тет и готовность лидера Турции увеличивать до 10 миллиардов долларов товарооборот между нашими странами. Эрдоган тем самым вышел за пределы привычной матрицы поддержки украинской принадлежности Крыма, но и дал понять, что настроен на интенсификацию поставок высокотехнологических товаров. Особого внимания заслуживает и его уверенность в способности положительно повлиять на судьбу крымских татар, ставших жертвами преследований со стороны ФСБ на оккупированной части Украины.

В Стокгольме на этой неделе начались финальные слушания по спору между энергетическими монополиями России и Украины. Поскольку «Газпром» отказался принимать предварительные условия полюбовно, остается дождаться середине ноября и вынесения вердикта. Как показывает опыт предыдущих арбитражей, после каждого подобного поражения позиции «Газпрома» становились слабее в масштабах континента.

Евгений МАГДА