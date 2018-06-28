Как Луценко испытал корпоративный кайф, или Пить надо меньше

Что там и говорить, мы очень сытно «подкормили» после майских праздников европейские медиа. Наберите в любом интернетовском поисковике по-английски словосочетание Юрий Луценко, и вам вылезет не одна тысяча сообщений с прилагательным пьяный и словом аэропорт. Кстати, к слову “drunk” поисковик любезно выдавал еще одного министра, который оконфузился в феврале этого года. Японский министр финансов Соити Накагава позволил себе прийти на пресс-конференцию с похмельным синдромом. Я даже просмотрела ролик о японском чиновнике, на самом деле - ничего особенного. Подвыпил человек – никого не обижал, заметьте. Тем не менее, господин Накагава провел бюджет и, извинившись перед всеми, ушел в отставку. Но это Япония - нам так не жить.

Мы не ставим целью дружной медиа-семьей посмеяться над Юрием Луценко и обсудить детали, как именно Юрий Витальевич с отпрыском разминались во Франкфурте-на-Майне, точнее в нейтральной зоне аэропорта. Хотя очень любопытно, с какими все-таки боями надо было нашим молодцам-удальцам прорываться на борт Люфтганзы, чтобы уложить в рукопашной четырех полицейских. Я хочу видеть, как руководитель милиции швыряет мобильным в коллег, так сказать, страны пребывания. Это, наверное, особый корпоративный кайф – бить полисменов страны, в которой их никогда не ударит их собственный министр.

Мы также не ставим целью узнать, сколько нужно было выпить, чтобы получить три промилле алкоголя. Это, в конце концов, уже тоже неважно. Но глубоко унизительной я считаю последующую официальную реакцию челяди министра. Тайну скандала удалось хранить недолго. Хотя, политические оппоненты Луценко знали о скандале в аэропорту в тот же день, и отдадим им должное – молчали. Уже шестого числа со ссылкой на Бильдвсе европейские издания обошла новость о министре-дебошире. И в этот же день МВД дала официальное опровержение факта задержки министра, а представитель МВД в Германии вообще сказал, что это виновата на самом деле авиакомпания. Якобы Люфтганза не хотела пустить на борт слегка припозднившуюся, пересаживающуюся с другого рейса, но совершенно трезвую официальную делегацию. Любопытно, что между этими двумя рейсами было три часа, почему ж Юрий Витальевич не спешил?

Как реагировали на инцидент украинские официальные лица, понятно. Президент Ющенко затребовал отчета у МЗС, Партия Регионов потребовала немедленной отставки. Но парни из депутатской группы Народная Самоборона, включая уважаемого человека Геннадия Москаля, так соблюдали внутрипартийную солидарность, что не гнушались позорить всю фракцию. «Насколько я знаю Луценко, невозможно, чтобы он выглядел в состоянии опьянения», - сказал политик. На уточняющий вопрос, будет ли поведение министра рассматриваться на заседании фракции, он ответил: «Если каждого депутата, который появляется на улицах в нетрезвом виде, рассматривать на фракции, тогда она через месяц перестанет существовать, поскольку, насколько я знаю, непьющих во фракции нет».

Любопытно, что все эти комментарии Москаля, которые появились на блоге Юрия Луценка, очень быстро исчезли, по данному поводу осталось только заявление еще одного члена фракции Юрия Гримчака, который сказал, что ситуация в аэропорту будет использована для давления на министра. Я зашла на интернет-форумы, было интересно, что скажут в защиту Луценко его симпатики. И нашла только два достойных аргумента. Первый симпатик замечал, что министр Луценко летел не частным и не чартерным самолетом, а второй, что у Юрия Витальевича сложный характер, несвойственная ему сдержанность дается ему так непросто, что он вынужден искать утешения в алкоголе.

Да уж, невиноватый он. Это его мама импульсивным родила. А сейчас, я мысленно прикинула имиджевые потери…

Сегодня открывается саммит ЕС, где Украина должна примкнуть к новой программе Восточное партнерство. Еврочиновники много раз повторяли, что несмотря на наши неуспехи, еще верят в Украину. Но Восточное партнерство, это не только благополучие, вовремя выплачиваемые зарплаты и стандарты демократии. Это приличное поведение членов правительства и ответственность за их неприличное поведение. И, наверное, прав Дмитрий Выдрин, когда говорит, что Юрию Витальевичу пора выбираться из штанишек политического хулигана. Министра, который публично под хи-хи-ха-ха признается, что его жена четыре раза в неделю нарушает правила дорожного движения, а он, бедненький, вынужден платить штрафы. Дело ведь не только в штрафах, нарушитель ПДД создает аварийные ситуации, которые не всегда можно исправить деньгами. И теперь совсем по-другому выглядит ситуация, над которой мы все подхихикивали, когда Юрий Луценко надавал пощечин на заседании СНБО мэру Леониду Черновецкому. И теперь не трудно поверить, что на закрытом заседании коллегии МВД министр призывалактивнее взимать с нарушителей штрафы, поскольку это их зарплаты.

Я помню, что в свое время, когда все дружно боролись против Януковича, пресса внимательно отслеживала тему, кого, как, сколько раз и при каких обстоятельствах бил экс-премьер. По каждому известному эпизоду есть своя легенда. Вы заметили, что тема рукоприкладства Януковича уже совсем не модная, во-первых, Янукович вроде как исправился, а во-вторых, он просто мальчик по сравнению с Луценко. Янукович не дубасил своих героев на СНБО в присутствии прессы, во-вторых, он не дубасил иностранную полицию в иностранном аэропорту. В-третьих, среди жертв Януковича не числится женщина. Юрий Витальевич, конечно, способен снискать уважение феминисток: женщине-полисмену, призывавшего министра к порядку в немецком аэропорту, досталось наравне с мужчинами-коллегами. Наверное, Юрий Витальевич, хотел попутно хотя бы таким образом продемонстрировать приверженность к гендерным ценностям.

Теперь о других ценностях – семейных. Справедливости ради надо сказать, что студенты Университета информационно-телекоммуникационных технологий, где учится сын Юрия Витальевича, не верят в то, что Александр мог устроить пьяный дебош. Преподаватели категорически отказались говорить о своем студенте, так что моей коллеге пришлось беседовать об Александре возле здания самого Университета. Из двух десятков опрошенных наиболее оживленно отвечали девушки. (Впрочем, и они тоже отказывались называть имена и пугались диктофона). Они считают, что сын министра - завидный парень, очень скромный и ответственный. Также сообщили, что его машина (!) всегда стоит возле Университета, он не пропускает пары. А многие из них узнали, что он сын министра Луценко, только через год после поступления. Женская часть опрошенных категорически отказались верить, что Александр Луценко мог кого-то избить, допуская это, только разве что «если он своего папу защищал». По факту опроса – никто не сказал об Александре плохо. Так что - сыну пока зачет. Но сановного папашу успех в воспитательной отцовской деятельности и такой замечательный сын все равно не оправдывают.

Конечно, Юрий Витальевич скоро выйдет в люди, будет как-то извиняться, лепить оправдания и даже пытаться острить. И если бы люди министра любили и поддерживали, то наше привыкшее к алкоголизму общество как-то бы это приняло. Но сумма промахов слишком велика. А последовавшее за последним инцидентом вранье пресс-службы и министерских клерков, которые живут за счет налогоплательщиков, вряд ли вызовет хоть что-то кроме скепсиса. Поэтому, Юрия Витальевича мы уже и не спешим увидеть, пусть отдыхает. Ему, наверное, нелегко. Пить надо меньше...

Маша Мищенко