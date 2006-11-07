У кого из политиков наибольше шансов на победу (соцопрос)

Если бы президентские выборы состоялись на будущей неделе, больше всего шансов на победу имел бы лидер Партии регионов, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований “София”, представленные сегодня в УНИАН.

Согласно результатам, за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 24,3% опрошенных, за лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО – 14,5%, за нынешнего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 9,7%, за лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО – 3,4%, за экс-председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – 1,6%, а за лидера СПУ, нынешнего председателя ВР Александра МОРОЗА – 1,4%.

Опрос проводился во всех областях Украины с 19 по 26 октября. В целом было опрошено 2024 респондента, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.