Люди Корчинского забросали коммунистов дымовыми шашками (фоторепортаж)

Сегодня украинские коммунисты отмечают 89-ю годовщину Октябрьской революции. Сформировав колонну возле станции метро "Арсенальная", лидер КПУ Петр Симоненко повел ее через Европейскую площадь и Крещатик к памятнику Ленину.

Представители Компартии держали в руках красные флаги, а также портреты Ленина и Сталина, плакаты с надписями: «Моя родина – Советский Союз!», «НАТО мы не сдадимся!», «Оранжотанги! Чемодан, вокзал, Брюссель!», «Российско-украинско-белорусскому союзу быть!», «ОУН-УПАдлы, ПРОЧЬ!», «Прочь институт президентства, унизивший свой народ нищетой!».

Не обошлось без столкновений. На Европейской площади Киева сотрудники правоохранительных органов задержали несколько активистов «Братства», которые бросали дымовые шашки под ноги активистов КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, нарушителей правопорядка посадили в милицейский автомобиль и повезли.

Коммунисты тоже решили показать милиции свой норов. Участники акции во время своего движения перекрыли почти всю правую часть Крещатика. На углу Крещатика и улице Прорезной милиция пыталась остановить движение колонны и вытеснить ее на тротуар. Здесь состоялось короткое столкновение, после которого часть колонны обошла милицию тротуаром, а часть прорвалась на проезжую часть.

Колонна сторонников КПУ дошла до Бессарабской площади, где цветы к памятнику Ленину положили лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК, несколько депутатов из фракции КПУ.

На этом акция из отмечания 89-и годовщины Октябрьской революции закончилась.

Фото Сергея Светлицкого