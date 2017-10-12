Полторак о заместителе: бежать Павловскому некуда, в РФ против него открыты три дела

Министр обороны Степан Полторак убежден, что его заместитель Игорь Павловский должен понести ответственность в случае, если в суде будет доказана его причастность к растрате более 149 млн грн бюджетных средств. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак заявил сегодня журналистам во время брифинга.

«Я думаю, что все вопросы, связанные с обвинениями, надо задавать НАБУ, которое возбудило дело и ведет следственные действия. Генерал Павловский исполнял свои обязанности с первого дня агрессии, исполнял их достаточно высокопрофессионально, был руководителем АТО «Мариуполь» во время активных боевых действий, но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить», - заявил министр.

В то же время он обратился с просьбой ко всем гражданам Украины не обвинять в преступлении каких-либо людей до решения суда.

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Министр также выразил убеждение, что Павловский никуда из страны не уедет.

«В принципе, Павловскому бежать точно некуда. Поскольку, будучи руководителем АТО «Мариуполь», он получил три уголовных дела в РФ. Я сомневаюсь в том, что у него есть деньги, судя по его декларации, для того, чтобы бежать в Европу или на какие-то острова. Следствие должно быть проведено абсолютно объективно, своевременно, без затягиваний, и мы должны получить ответ. Если он коррупционер, он должен сидеть в тюрьме. Если он не причастен к этому, или его вины там нет, суд об этом должен сказать. Если мы так работать не будем, а будем сразу обвинять людей, то у нас будет большая проблема», - заявил Полторак.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны.

Вчера, 11 октября, детективы НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления задержали заместителя министра обороны Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

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Еще двое подозреваемых по делу - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Сегодня детективы НАБУ уведомили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке топлива всех четверых должностных лиц Минобороны. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.