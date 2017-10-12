Задержан еще один подозреваемый по "делу Онищенко", больше года скрывавшийся от следствия

Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП задержали еще одного предполагаемого участника преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування», который скрывался от следствия и был объявлен в розыск с августа 2016 года. Об этом сообщается на сайте НАБУ, при этом фамилия задержанного не называется.

В сообщении сказано, что «задержанный подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

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В частности, речь идет: об участие в преступной организации; завладении чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенном в составе преступной организации; о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; фиктивном предпринимательстве».

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В сообщении напоминается, что НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування», в декабре 2015 года.

По версии следствия, за период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего ОАО «Укргазвыдобування» нанесен ущерб на сумму более 740 млн грн.

В целом следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек.

В настоящее время 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них в отношении 7 человек вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2016 года в НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

7 сентября 2017 года в НАБУ заявили о задержании одного из предполагаемых участников преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування».