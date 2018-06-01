Почему Генсек Совета Европы не встретился с премьер-министром Украины?

Генеральный Секретарь Совета Европы Терри Дэвис вчера уехал из Киева. Его встреча с премьер-министром Януковичем значится среди невыполненных пунктов визита. Почему они не встретились? Народный депутат Партии регионов Анна Герман обвинила в этом украинский МИД , который, по ее словам, «не сумел организовать визит так, чтобы никто никуда не опаздывал». О причинах несостоявшегося визита мы поинтересовались у экспертов.

Всеволод Самохвалов, научный сотрудник Института проблем безопасности Евросоюза в Париже:

Европейский дипломат воспользовался уловкой «накладка в графике»

По моему личному мнению, с которым может не согласиться мое официальное руководство, Терри Дэвис и не планировал встречаться с премьер-министром Украины. Хотя по протоколу он должен встречаться с официальными должностными лицами страны, в которую приезжает. «Накладка в графике», – это самая распространенная уловка, которой пользуются дипломаты от Парижа до Пекина, если не хотят лично встречаться с кем-то из политических деятелей. Генерального Секретаря Совета Европы, как любого другого короля, играет свита. А у окружения Дэвиса крепка память о Викторе Януковиче как о кандидате в Президенты, который пользовался нелигитимными методами борьбы на президентских выборах и был кандидатом от недемократических сил государства. Команда Дэвиса, таким образом, просто решила оградить Дэвиса от личных персональных контактов с премьер-министром Януковичем.

Владимир Музыка, кадровый дипломат в ранге советника:

Ющенко задержал Дэвиса, а Януковичу окружение подсказало не ждать

Ситуация с визитом Терри Дэвиса, безусловно, интересная. На моей памяти это первый случай отмены встречи такого уровня за все время существования украинского МИДа. Случались опоздания, переносы встреч, но отмена – никогда. Подобные визиты прорабатываются и тщательно согласовываются. Они готовятся протокольной службой МИДа и представителями Совета Европы. Те, с кем должен был встретиться Генеральный Секретарь СЕ, – это традиционный набор: Президент, премьер, спикер. И обычно в таких случаях Президент в графике стоит первым. Разумеется, Виктору Андреевичу и Терри Дэвису было о чем поговорить, мы подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и Советом Европы, в Украине был учрежден офиса СЕ. (Не будем при этом упоминать, что это произошло только на одиннадцатом году нашего официального общения с Советом Европы.) На этой встрече был затронут целый ряд внутриполитических вопросов. Поведение Ющенко не совсем понятно Совету Европы. Они обсудили и назначение Януковича, и несостоявшуюся коалицию. Среди вопросов, которые интересовали Терри Дэвиса – расследование дела Гонгадзе, реформирование судебной системы, политреформа. Полагаю, что Ющенко попытался рассказать подробно о его взглядах на реформу. Разговор затянулся, и в этом не было бы ничего страшного, ведь когда рассматривается широкий круг вопросов и важные темы, то собеседники могут перебрать время. Это вызвало сбой в графике встреч Терри Дэвиса.

За график отвечает МИД, но у Президента своя протокольная служба, которая должна была предупредить Президента о том, что он перебирает время. Но ведь Виктора Андреевича предупредить невозможно. Ну, не могли подчиненные остановить Президента. Протокол МИДа должен был в этом случае просто позвонить протоколу премьера. Естественно, у премьера все расписано. Но я думаю, что сыграли амбиции самого Виктора Федоровича, который мог расценить это как косвенный знак неуважения.

Конечно, Ющенко мог бы удержаться в рамках времени, точно так же, как премьер-министр мог бы сместить график и подождать Генсека Совета Европы. В общем-то, я воспринимаю этот инцидент как нестыковку работы между протокольными службами Секретариата и премьер-министра. Одни не удосужились позвонить, вторые не напряглись, чтобы убедить премьера подождать.

Разумеется, отмена встречи будет использована против Бориса Тарасюка, которому предстоит отчет в парламенте. Такая возня вокруг министра иностранных дел может иметь интересные последствия.

Я полагаю, что не ждать Дэвиса премьера надоумил один дипломат в его окружении, который спит и видит себя в кресле министра иностранных дел. С другой стороны, отчет Тарасюка, которому припомнят и этот визит, с вероятной отставкой, может снова освежить тему роспуска парламента.

Маша Мищенко