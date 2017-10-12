Украина сделала очередной шаг к углублению сотрудничества с НАТО

Украина получила доступ к Логистической электронной базе данных НАТО.

Как сообщает Миссия Украины при НАТО, вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и Североатлантическим альянсом по поддержке и поставкам о партнерстве по поддержке совместного управления предметами поставок.

Участие в Партнерстве по поддержке совместного управления предметами поставок предоставит Украине доступ к Логистической электронной базе данных НАТО, с помощью которой возможно будет: осуществлять обмен информацией между государствами-членами относительно потребностей Вооруженных сил в материально-технических средствах и участия в соответствующих тендерах НАТО, проводить он-лайн закупки широкого спектра материально-технических средств (снаряжение и индивидуальные средства защиты военнослужащего, оборудование полевого лагеря, средства противодействия самодельным взрывным устройствам и разминирования, оптико-электронные приборы, средства связи, запасные части к ВВТ) осуществлять оперативный обмен избыточным имуществом между государствами-участниками; создавать совместные/многонациональные запасы материально-технических средств.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа правительство утвердило соглашение с Организацией НАТО по поддержке и поставкам о партнерстве по поддержке совместного управления предметами поставок, подписанное 1 декабря 2016 года в г. Капеллени, Великое Герцогство Люксембург.