Совет Европы должен консолидировать все институты для системного давления на РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом подчеркнул, что СЕ должен консолидировать все институты для продолжения системного давления на Российскую Федерацию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко поблагодарил Совет Европы за поддержку и отметил, что с самого начала агрессии России против Украины Комитет министров и Парламентская Ассамблея решительно выступили в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Также он подчеркнул необходимость консолидации всех институтов Совета Европы для продолжения системного давления на Россию с целью выполнения ею требований СЕ о прекращении агрессии против Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко убежден, что Россия не напала бы на Украину, если Киев не отказался от ядерного оружия в 1994 году.