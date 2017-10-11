В Страсбурге подготовили механизм для снятия санкций с России - СМИ

В Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций".

В частности, речь идет о резолюции, соавтором которой является Микеле Николетти, будущий президент ПАСЕ, который займет эту должность в январе. В документе, голосование за который должно состояться в среду вечером, содержатся нормы, способные привести к отмене санкций против РФ.

"Документ предлагает ПАСЕ и Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах". Это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены - потому что в КМСЕ санкций против РФ нет", - говорится в статье.

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При этом другого пути гармонизации, то есть наложения на Россию санкций КМСЕ, нет. Так, в последние несколько десятилетий Комитет министров не лишал права голоса ни одну страну.

В статье сообщается, что скрытые намерения руководства СЕ о возвращении России были разгаданы депутатами и инициатива уже встретила жесткое сопротивление.

"Украинская и несколько других делегаций уже зарегистрировали поправки, которые удаляют из документа упоминания о "гармонизации" и тому подобное. Хотя надо осознавать, что сторонники возвращения России сейчас сильнее, чем когда-либо за последние три года", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призывает вернуть представителей РФ в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы.