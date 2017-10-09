Президента ПАСЕ не выбрали во втором туре, третий состоится завтра - депутат

Президента Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня не избрали и во втором туре, третий состоится завтра утром. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

«Объявлены результаты второго тура голосования по выборам президента ПАСЕ. Всего проголосовало - 191. Испорченные бюллетень – 1», - написал он.

Гончаренко добавил, что Стелла Кириакидес получила 121 голос, а Эммануэлис Зингерис - 69.

«В результате, ни один из претендентов не набрал необходимых 152 голоса. Завтра утром пройдет третий тур выборов, в котором, кто наберет хоть на один голос больше, тот и станет президентом», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент ПАСЕ не был избрал в первом туре.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, участие в голосовании приняли участие 212 членов ПАСЕ, 2 бюллетеня были признаны недействительными. 126 человек проголосовали за Стеллу Кириакидис, а 84 - за Зингериса.

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Поскольку для избрания президентом ПАСЕ нужно набрать 152 голоса, был оглашен второй тур.

«Господин Зингерис получил большинство в группе ЕПП (речь идет о Европейской народной партии - УНИАН), но Кириакидас отказалась снимать свою кандидатуру, и поэтому едва ли не впервые в истории ПАСЕ идет выбор президента между двумя кандидатами. Как правило - это формальное назначение после определения кандидатуры политической группой, которая по квоте председательствует в ПАСЕ», - сообщила Геращенко.

В то же время, народный депутат Украины Леонид Емец (фракция «Народный фронт») в Facebook написал, что на заседании фракции Европейской народной партии было две кандидатуры: «Большой друг Украины и враг России литовец Эмануэль Зингерис и представительница Кипра, которая всегда занимала нейтральную позицию, - госпожа Стелла Кириакидес».

«Когда я говорю враг России - это не преувеличение. Личный друг Немцова после его убийства, господин Зингерис, провел не один ивент по расследованию этого убийства и основным заказчиком всегда звучал режим Путина», - отметил Емец.

6 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт написал заявление об отставке.

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30 июня стало известно, что в ПАСЕ будут голосовать за отставку президента Педро Аграмунта на сессии 9-13 октября.

28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении Аграмунта из своего состава. После исключения из состава группы обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, исполнял вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки. Однако он отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ не було.