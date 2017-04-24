В ПАСЕ проведут публичные слушания по Аграмунту и его визиту в Сирию

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет публичное обсуждение президента Педро Аграмунта завтра, 25 апреля. Соответствующее заявление было сделано в понедельник после объявленного Аграмунтом перерыва - ему потребовалось время, чтобы решить, готов ли он к такому публичному слушанию. Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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В начале заседания Аграмунт назвал «ошибкой» этот визит и попросил прощения. Вместе с тем, большинство депутатов стала требовать его отставки, заявив, что «серьезные ошибки несут серьезные последствия», и Аграмунт не может больше представлять ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Как известно, российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Ряд делегаций ПАСЕ, среди которых и украинская, выразили возмущение по поводу этого визита Аграмунта в Сирию.