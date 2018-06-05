Вехи недели. Расслоение под куполом, межпартийные интриги и увольнение в Николаеве

Борьба за реинтеграцию Донбасса продолжается, хотя порой напоминает театр абсурда. Сложно говорить о формировании национальных интересов, если во главе угла политические дивиденды. Президентские законопроекты, необходимые для тактического урегулирования ситуации, готовились к внесению в сессионный зал парламента долго, а рассматривались в экстренном режиме с применением силового компонента самой большой фракции Верховной Рады. Главе государства пришлось преодолевать не только сопротивление «Самопомочи» и не имеющих собственной фракции, но от того не менее энергичных «свободовцев», но и искать общий язык с партнерами из «Народного фронта». В целом получилось неплохо: на фоне пролонгации норм закона об особом статусе Донбасса, принятого тревожной осенью 2014-го, но так и не вступившего в силу, парламентарии зафиксировали агрессию России на востоке Украины законодательно и упомянули о праве государства на самооборону, чтобы отказаться от заметно исчерпавшего себя формата АТО. Минские договоренности в тексте закона упоминаться не будут. Не покидает ощущение, что 6 октября каждый политик играл по согласованной партитуре, не лишенной некоторой опереточности.

Антон Геращенко своим заявлением о продолжающемся уже более трех лет конфликте между Арсеном Аваковым и Петром Порошенко вряд ли удивил политических гурманов, зато поставил под сомнение реальность скорого и органичного объединения БПП и «Народного фронта». Министр внутренних дел оперативно опроверг эту информацию, но осадок, безусловно, остался. Заодно отмечу, что на минувшей неделе из информационного пространства уже не впервые за последнее время выпала Юлия Тимошенко, что выглядит несколько странно в контексте политического резонанса законопроектов, посвященных реинтеграции Донбасса. Адвокаты Михеила Саакашвили в начале октября подчеркнули, что он просит политического убежища в Украине, избегая ответов на вопросы о наличии у их клиента многократно воспетого им украинского паспорта.

В современном мире своевременность информационных действий имеет большое значение. Похоже, это поняли и в СБУ, раз ее председатель Василий Грицак решил «поздравить» Владимира Путина с 65-летием брифингом, посвященным действиям ЧВК «Вагнер» в Украине. Руководители этой частной военной компании в начале года сфотографировались с Путиным в Кремле, а украинские спецслужбы решили распространить кропотливо собранную информацию о ее деятельности своим коллегам на Западе, словно подчеркивая, что гибридная агрессия не имеет границ.

Принятие судебной реформы традиционно не обошлось без скандала с сомнительной «поправкой Лозового». Зато голосование за пенсионную реформу прошло гладко, не поддержали ее только представители «Батькивщины» и «Оппозиционного блока». Ее принятие позволило вздохнуть с облегчением Владимиру Гройсману, обещавшему уйти в отставку в случае провала. Кстати, оперативность подписания соответствующего закона президентом свидетельствует, что предположения о напряженности по линии Порошенко – Гройсман вряд ли соответствуют действительности.

Интересно развиваются события в Николаеве, где 42 из 54 депутатов местного горсовета выразили недоверие мэру столицы украинского кораблестроения Александру Сенкевичу. Его случай интересен тем, что осенью 2015-го член «Самопомощи» стал городским головой во многом благодаря партийному позиционированию и поддержке общественности в борьбе против бывшего «регионала». Для партии, становящейся все более оппозиционной, потеря своего мэра областного центра стала неприятным сюрпризом, который должен заставить задуматься об эффективности тактики политических действий. Парламентариям же стоит задуматься о назначении выборов не только в Николаеве, но и Луцке, мэр которого Николай Романюк умер еще в начале года.

Евгений Магда