Порошенко повторяет ошибку Ющенко, не распуская ЦИК - Саакашвили

ывший председатель Одесской облгосадминистрации и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили убежден, что нынешний президент Украины Петр Порошенко повторяет ошибки предшественников, затягивая роспуск Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик сказал сегодня во время выступления в Хмельницком.

"Порошенко повторяет ошибку нашего общего кума Виктора Ющенко. Тот в свое время приблизил к себе Кивалова (экс-глава ЦИК - УНИАН), после чего такие киваловы его съели", - сказал он.

"Охендовский (нынешний глава ЦИК - УНИАН) после своего увольнения должен уйти не только домой, но и в тюрьму", - добавил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов в ближайшие недели подать ему предложения по кандидатурам на должности членов ЦИК.

У 13 из 15 членов ЦИК истек семилетний срок полномочий.

3 июня 2016 года в Верховной Раде были зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома.

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В конце сентября прошлого года представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные президентом кандидатуры в состав ЦИК, и призвали провести консультации и внести новые кандидатуры.

Вместе с тем, в конце июля 2017 года председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что с начала года в Администрацию президента не поступало ни одного представления от фракций и групп Верховной Рады по кандидатурам в состав ЦИК.