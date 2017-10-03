В Раду перед голосованием за пенсионную реформу прибыл Гройсман

17:51, 03 октября 2017
Политика
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Сейчас парламент завершает рассмотрение 2151-й поправки к законопроекту о повышении пенсий.

Володимир Гройсман / REUTERS

В Верховную Раду перед голосованием за законопроект о пенсионной реформе прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Как передает корреспондент УНИАН, также в сессионный зал зашли члены правительства, среди которых первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В настоящее время парламент завершает рассмотрение 2151-й поправки к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№6614).

Ранее УНИАН сообщал, что в заседании Верховной Рады объявлен 15-минутный перерыв из-за запаха дыма в сессионном зале. В это время депутаты рассматривали законопроект о пенсионной реформе.

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Новость в сюжете: Пенсионная реформа в Украине
Теги: #пенсионная реформа в Украине#Гройсман в Раде