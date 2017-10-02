Лутковская обратилась к российскому омбудсмену насчет защиты прав Умерова
Украинский омбудсмен отметила, что наказание, которое назначил суд оккупационной власти Умерову, несет прямую угрозу его жизни.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно защиты права заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова на жизнь и обеспечение его права на получение адекватной медицинской помощи.
Как сообщается на странице уполномоченного по правам человека в социальной сети Facebook, Лутковская написала письмо российской коллеге.
В нем, в частности, отмечается, что 27 сентября Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. «Указанная ситуация вызывает особую озабоченность, поскольку Ильми Умеров перенес операцию на сердце, страдает сахарным диабетом и болезнью Паркинсона, состояние его здоровья с каждым днем ухудшается, в связи с чем он нуждается в постоянном уходе со стороны медицинского персонала», - говорится в письме.
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Омбудсмен также выразила убеждение, что наказание, которое назначил суд оккупационной власти Умерову, несет прямую угрозу его жизни.
Как сообщал УНИАН, в течение месяца в оккупированном Крыму по итогам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.
11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил заместителя лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в исправительной колонии.
22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет года условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.