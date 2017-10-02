Лутковская обратилась к российскому омбудсмену насчет защиты прав Умерова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно защиты права заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова на жизнь и обеспечение его права на получение адекватной медицинской помощи.

Как сообщается на странице уполномоченного по правам человека в социальной сети Facebook, Лутковская написала письмо российской коллеге.

В нем, в частности, отмечается, что 27 сентября Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. «Указанная ситуация вызывает особую озабоченность, поскольку Ильми Умеров перенес операцию на сердце, страдает сахарным диабетом и болезнью Паркинсона, состояние его здоровья с каждым днем ухудшается, в связи с чем он нуждается в постоянном уходе со стороны медицинского персонала», - говорится в письме.

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Омбудсмен также выразила убеждение, что наказание, которое назначил суд оккупационной власти Умерову, несет прямую угрозу его жизни.

Как сообщал УНИАН, в течение месяца в оккупированном Крыму по итогам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» приговорил заместителя лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в исправительной колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет года условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.