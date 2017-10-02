Суд подтвердил законность лишения гражданства "арендодателя Крыма" Артеменко

Высший административный суд Украины сегодня отказал в удовлетворении иска бывшего народного депутата Андрея Артеменко, который оспаривал указ президента о прекращении ему украинского гражданства.

Об этом сообщила главный специалист пресс-службы Высшего админсуда Украины Галина Гаевская.

"Сегодня Высший админсуд Украины отказал в удовлетворении иска по делу о признании незаконным и отмене указа президента от 29 апреля 2017 года в части прекращения гражданства Украины Андрея Артеменко", - сказала Гаевская.

Она также рассказала, что иск Артеменко поступил в суд 5 мая, производство по делу было открыто 11 мая.

Сегодняшнее решение суда может быть обжаловано в Верховном суде в течение 10 дней.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 мая приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Артеменко в связи с прекращением гражданства Украины.

21 апреля Генеральная прокуратура обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру утраты гражданства Украины Артеменко, ссылаясь на наличие у него паспорта гражданина Канады. Впоследствии стало известно, что ГМС обработала материалы в отношении Артеменко и направила их в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Украины.

5 мая на официальном сайте ГМС появилось сообщение, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины Артеменко.

11 мая Высший админсуд открыл производство по иску Артеменко, в котором депутат обжаловал указ президента о лишении его украинского гражданства.

Накануне Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что он передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

Артеменко уверял, что так называемый «План примирения Украины с Россией» был инициативой Радикальной партии.