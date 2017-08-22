Прокуратура ищет признаки госизмены в высказываниях Артеменко о передаче Крыма в аренду РФ

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет высказывания экс-народного депутата Андрея Артеменко на наличие признаков государственной измены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

"Следствие продолжается. Мы направили соответствующие запросы и международные поручения и ждем ответа, чтобы принять окончательное решение. В ближайшее время мы дадим правовую оценку его высказываниям, которые содержались в его словах, документах, мероприятиях (в которых Артеменко принимал участие - УНИАН) признаки состава преступления, связанные с государственной изменой", - сказал Мамедов.

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Он добавил, что назначена лингвистическая экспертиза высказываний Артеменко.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2017 года издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение народного депутата Артеменко об отмене президентом Дональдом Трампом санкций против России.

Среди прочего, так называемый «план» содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ, а также в совершении государственной измены.

Президент Петр Порошенко своим указом лишил Артеменко гражданства Украины.

16 мая Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко.