У Путина заявили об отсутствии планов насчет встречи "нормандской четверки"

В Кремле заявили, что контактов высокого уровня в рамках «нормандского формата» пока не запланировано.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Нет», - сказал Ушаков в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент Росси Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. В то же день в Кремле уточнили, что обсуждение вопроса о размещении миротворцев на Донбассе будет проходить в «нормандском формате».

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После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября президент Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса включительно с границей. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасностного и политического присутствия ООН на Донбассе.