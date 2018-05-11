Виктор Пилипишин: Черновецкого нужно убрать из города в максимально короткие сроки

Виктор Пилипишин, глава Шевченковской РДА - последовательный противник действующего мэра Леонида Черновецкого. Сам Леонид Черновецкий сказал, что Пилипишин ведет планомерную работу по его дискредитации. В мае в Шевченковском районе столицы пройдет референдум по доверию мэру. УНИАН задал Виктору Пилипишину несколько вопросов.

Референдум доверия мэру, который вы проводите в мае в Шевченковском районе, - это часть какого-то сценария? Или просто образцово-показательное мероприятие, призванное продемонстрировать негодование жителей столицы политикой власти?

Я считаю, что если национальные политические силы могут только декларировать, ничего не делая, то кто-то должен что-то делать реально. Делать хотя бы первые шаги, чтобы отстранить эту команду от управления Киевом. Поэтому я считаю, что необходимо использовать все ресурсы и возможности, чтобы убрать Черновецкого из города в максимально короткие сроки. Мне вот втолковывают, что нужно подождать, что сразу это не даст результата. А я спрашиваю: так что вы предлагаете, сидеть и молчать? Сопеть в две дырочки и ждать, пока он город доведет до ручки?

А почему все-таки высшее руководство страны, Президент и премьер не ищут возможностей отстранить мэра? ТСК Верховной Рады имени злоупотреблений мэра в парламенте притихла. Почему нет активности?

Я вот тоже думаю: почему? Может быть, Аделаджа и Черновецкий шаманят так, что политики общенационального масштаба теряются при его виде?

Недавно Киевсовет принял решение, которым допустил возможность обеспечивать кредиты как имуществом, так и векселями. Объясните суть решения?

В принципе, какая разница, по какой схеме город взял на себя обязательства, по вексельной, по залоговой, через кредиты или через другую схему. Главное, что город три года развивался в условиях благоприятного экономического климата и вдруг оказался банкротом. И он сегодня вынужден брать кредиты, чтобы рассчитаться за энергоносители, и на то, чтобы рассчитаться по зарплате. И тут важен даже не результат правления мэра, а важна тенденция. А она по-прежнему негативная. И мне сложно предугадать, что нас ждет через полгода.

Леонид Михайлович обратился в Конституционный Суд, чтобы тот объяснил, может ли он пребывать на своем посту еще три года в связи с тем, что был избран на досрочных выборах.

У нас в законодательстве столько пробелов... А суды принимают настолько интересные решения, что я ничего не исключаю.

Мы инициировали сбор подписей по проведению общегородского референдума. Мы считаем, что не нужно сейчас дожидаться, дадут ли Черновецкому и семейке просидеть на троне еще три года. И будем рассчитывать, что большие политики перестанут отмалчиваться по поводу Черновецкого, а результаты будущего референдума в нашем районе послужат если не призывом к действию, то укором совести.

Недавно Киевводоканал обратился к столичной власти, требуя или повысить тарифы, или компенсировать разницу между экономически обоснованной ценой и существующим тарифом. Разница, по словам руководства Киевводоканала, на сегодня уже достигла 570 миллионов гривен. Это практически равно сумме задолженности “Киевводоканала” перед “Киевэнерго”. Грозят перебоями с водой. Кто прав в этой ситуации?

Есть такая русская поговорка: милые бранятся – только тешатся. Для Черновецкого и водоканала рисков и страхов - никаких. У них только есть только один риск: получат они прибыль или сверхприбыль. А для Киева ничего не изменится, заплатит Киев больше или меньше этим структурам. Как городу не поступило туда ни одной копейки инвестиций, как не улучшилось качество питьевой воды, как был бездарный менеджмент, который только и умеет воровать, так это все и осталось на том же уровне, независимо от того, какие дотации выплачивались Киевом этим структурам. Для справки – киевляне платят почти 100% за коммунальные услуги, киевские монополии получают регулярные дотации из горбюджета, городская власть взяла кредит в 1,2 млрд. грн. под залог коммунального имущества. Результат – половине города отключили горячую воду.

Мне кажется, что в Киеве ухудшилось отношение к старикам. Когда я людям среднего возраста говорю о том, что одиноких пенсионеров смогут выселять в приюты, то слышу в ответ: так им и надо, они сами сделали этого мэра. Вы как кандидат в мэры сделали своей фишкой защиту детей, теперь пора говорить о защите стариков...

Наверное, зло этой команды заключается не только в том, что она грабит Киев. Она тупо и цинично использует людей. И в первую очередь манипулирует людьми старшего поколения. Старики они, как дети. Их легко не только обидеть, но и обмануть. Эксплуатируя особенность менталитета старшего поколения (их естественное чувство благодарности, ответственность – хотя бы из этого чувства голосуют за того, кто давал пайки) они пытаются отобрать у них все, что можно. Мы должны понять, что то, как пытается поступать с пенсионерами Черновецкий, это горе. Мы должны проникнуться глубочайшим сочувствием к ним. Где нужно - выслушать и объяснить, где можно – защитить. Мы должны понимать, что мы, молодое поколение, люди из другой эпохи, мы более прагматичны. А наши старики росли в системе, при которой каждый из них имел свою хоть и мизерную часть национального богатства и был хоть как-то защищен. Они просто не готовы к такой циничной лжи, они не могли предположить, во сколько им может обойтись эта гречка.

Давайте, немного обвиним себя: мы с вами не сумели создать своим старикам условий, и теперь их «кидают» за кило гречки.

Недавно Киевсовет отменил мораторийна повышение тарифов на ЖКХ. А перед выборами депутаты никогда ничего не повышают. Народ в Киевсовете считает, что ему уже нечего терять или думают, что выборы им не грозят?

Киев давно уже платит коммунальные тарифы по повышенным ценам, о чем я говорил выше. Если вы посмотрите дотации, которые платит бюджет, вы поймете, мы давно уже перешли на повышенные тарифы. При этом никто не контролирует их образование и соответствие цены и качества. Кроме того, ценообразование эту власть не интересует. Эти деньги все равно осядут в чьих-то карманах или за счет дотаций или за счет бюджета. Они очень технично перевели все разговоры в область тарифов, будь-то вход на кладбище, въезд в город или ЖКХ. Тарифы - это всего лишь технология. А вы заметили, сколько земельных и имущественных решений было принято на той же сессии?

Заметили. Вот, например, там было решение о выделении 28 гектаров земли для завода «Вулкан», на территории которого находится благотворительная столовая «Стефания». Стали говорить, что это столовая Посольства Божьего, для него и выделяется земля.

Это еще «цветочки». Сегодня сотни гектаров киевской земли разбазариваются впустую. Киевляне не получают от этого ровным счетом ничего. В то же время инвесторы массово покидают Киев. Причина – тотальная коррупция городской власти.

В Киеве на бигбордах появились некие киевские депутаты со своими детками и призывами, что все у нас будет хорошо. Бывший «оранжевый» депутат, активно приложившийся к земельному дерибану, теперь себя рекламирует. Мне кажется, что было бы правильно сделать люстрацию - запретить всем депутатам, которые были в Киевсовете в период мэрства Черновецкого, баллотироваться в Киевсовет. Фракциям Народной партии и блока Кличко, которые не особо замазались «земельным» вопросом, разрешить, но тоже подвергнуть каждого из депутатов строжайшей проверке, не приросли ли они землями в столице за время каденции Леонида Михайловича. Ваша фракция выдержала бы такую проверку?

Я полностью поддерживаю. Во многих «земельных», имущественных и бюджетных голосованиях принимали участие депутаты самых разных фракций. Удобно так, публично критиковать мэра и отрывать при этом свой кусок хлеба. Что касается нашей политсилы, то мы несколько дней назад исключили из партии таких людей, как Голица и Шовкун, в том числе за их последние голосования по земле и коммунальному имуществу. Ранее мы делали им предупреждения, люди не вняли. Ну пришлось пойти на исключение, хотя они прошли с нами большой путь. Кроме того, мы поручили исключить данных депутатов из своего состава и провести межблоковую конференцию для лишения Игоря Шовкуна и Михаила Голицы депутатских мандатов. Так что мы свою люстрацию начали сами. Надеюсь, другие последуют этому примеру. Не только политикам, но и всему Киеву пришла пора очиститься от той грязи, в которую за три года погрузил его Черновецкий. Люди сегодня стремятся именно к этому. Поэтому они поддерживают нашу политическую силу. Ведь мы предлагаем не просто Киев без Черновецкого, мы предлагаем стратегию развития города на десятилетия вперед.

Беседовала Маша Мищенко