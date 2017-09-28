В сентябре нардепы установили антирекорд посещаемости с февраля этого года

Только 167 народных депутатов из 422 посетили все пленарные заседания Верховной Рады в сентябре. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Читайте такжеРПЛ, "Воля Народа" и "Видродження" пропустили 90% голосований в сентябре - КИУОтмечается, что всего в сентябре состоялось 11 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых в среднем было зарегистрировано 328 народных депутатов.

«Это наихудшие показатели посещаемости с февраля 2017 года, когда в зале парламента было зарегистрировано 326 нардепов», - говорится в сообщении КИУ.

Кроме того, по данным письменной и электронной регистрации, пятеро народных депутатов не посетили ни одного заседания за месяц. Это член фракции «Оппозиционный блок» Евгений Бакулин, внефракционный Дмитрий Ярош, Виталий Чепинога из фракции «Блок Петра Порошенко», а также сбежавшие внефракционные депутаты Сергей Клюев и Александр Онищенко.

По данным письменной регистрации, еще семь депутатов присутствовали только на одном заседании. Среди них Виталий Барвиненко и Геннадий Бобов из группы «Видродження», Семен Семенченко из фракции «Объединение «Самопомич», Михаил Добкин и Вадим Рабинович из «Оппозиционного блока», Вадим Кривохатько из «БПП» и Максим Микитась из группы «Воля народа». При этом, согласно данным электронной регистрации, у них высокие показатели посещаемости.

Среди фракций и групп в Верховной Раде хуже всего посещали заседания депутаты от «Воля народа», «Видродження» и «Оппозиционного блока». В среднем в сессионном зале парламента было зарегистрировано 58% депутатов от «Воли народа», 68% - от группы «Видродження» и 71% - от «Оппозиционного блока».

Относительно других фракций показатели такие: ВО «Батькивщина» - 80%, «БПП» - 81%, Радикальная партия - 83%, «Народный фронт» - 83%, «Самопомич» - 85%.