Порошенко отреагировал на приговор Умерову: худшие методы советской репрессивной машины

Президент Украины Петр Порошенко назвал приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову, который был сегодня вынесен в оккупированном Россией Крыму, позорным и призвал мировое сообщество ужесточить давление на российских оккупантов в Крыму. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

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«Позорный «приговор» Ильми Умерову. Несгибаемый герой своего народа, против которого Москва применила худшие методы советской репрессивной машины - от карательной психиатрии до колонии-поселения», - заявил он.

Также Порошенко призвал партнеров общим фронтом усилить давление на российскую оккупационную власть для прекращения преследования украинских граждан в аннексированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 сентября, подконтрольный России Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

***12 мая 2016 так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. 21 марта 2017 Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу по делу Умерова.