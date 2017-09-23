"Слава Украине!" от Трюдо: премьер Канады заговорил на украинском (видео)

Президент Украины Петр Порошенко находится в Канаде, где встречается с высшим руководством страны.

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Так, во время выступления премьер-министр Канады Джастин Трюдо заговорил на украинском , произнеся "Слава Украине!". Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Это не протокольные рукопожатия. Не просто очередные переговоры. Чего стоит "Слава Украине !" в исполнении премьера Трюдо", - говорится в его сообщении.

Ранее Порошенко на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в пятницу в Торонто заявил, что Украина готова работать с Канадой в вопросе безвизового режима для своих граждан.