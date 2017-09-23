США пока не приняли решение о поставке Украине оборонительного оружия - Белый дом

15:55, 23 сентября 2017
Политика
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В свою очередь в проекте закона об оборонном бюджете есть упоминания о летальном оружии для Украины.

Иллюстрация / REUTERS

У Соединенных Штатов до сих пор нет окончательного решения по вопросу поставки в Украину защитного вооружения. Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на слова неназванного представителя Белого дома.

Как отметил представитель администрации президента США, вопрос предоставления Украине оборонительного оружия до сих пор находится на стадии проработки, и окончательного решения по нему не принято.

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Напомним, президент Петр Порошенко во время пребывания с рабочим визитом в Нью-Йорке заявил, что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности-2018". В документе указано, что Украина может получить от США 500 млн долл. финансовой поддержки на оборону, а также летальное оружие.

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Теги: #Белый дом#летальное оружие для Украины#летальное оружие от США