США пока не приняли решение о поставке Украине оборонительного оружия - Белый дом

У Соединенных Штатов до сих пор нет окончательного решения по вопросу поставки в Украину защитного вооружения. Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на слова неназванного представителя Белого дома.

Как отметил представитель администрации президента США, вопрос предоставления Украине оборонительного оружия до сих пор находится на стадии проработки, и окончательного решения по нему не принято.

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Напомним, президент Петр Порошенко во время пребывания с рабочим визитом в Нью-Йорке заявил, что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности-2018". В документе указано, что Украина может получить от США 500 млн долл. финансовой поддержки на оборону, а также летальное оружие.