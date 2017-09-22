Суд вынесет решение по "прорыву Саакашвили" в Украину сегодня в 21.00

Мостиский районный суд Львовской области сегодня, 22 сентября, в 21.00 вынесет решение по делу о незаконном пересечении границы экс-председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании суда заявил судья Юрий Билоус. После чего суд удалился в совещательную комнату.

«Суд удаляется в совещательную комнату для решения данного протокола по существу и решение будет оглашено сегодня, в 21.00», - отметил судья.

На заседании присутствуют адвокаты Саакашвили, сам он на заседание суда не явился.

На своей странице в Facebook Саакашвили сообщил, что «решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, потому что именно этого и хочет власть - измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом».

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, сопровождавших его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 ч.2 КУоАП (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс грн.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.

18 сентября Мостиский районный суд Львовской области начал рассмотрение административного дела о незаконном пересечении границы Саакашвили.