Двух нардепов исключили из Аграрной партии за отказ выйти из фракции БПП

Народных депутатов Александра Бакуменко и Леонида Козаченко исключили из рядов Аграрной партии из-за отказа выйти из парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» (БПП). Об этом сообщается на странице Аграрной партии Украины в Facebook.

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За это решение сегодня проголосовал политсовет партии. «В соответствии с решением политсовета от 21 апреля 2017 года о недопустимости пребывания своих членов в провластных фракциях, народные депутаты до 30 апреля должны были выйти из коалиции. Ни Александр Бакуменко, ни Леонид Козаченко из фракции БПП не вышли», - говорится в сообщении.

На сегодняшнее заседание политсовета пришел Козаченко. «Однако его аргументы об отказе выйти из коалиции из-за того, что тогда придется сдавать депутатский мандат, оказались недостаточно убедительными для большинства членов политсовета», - заявили в политической силе.

Отмечается, что в ходе дискуссии, возникшей на заседании политсовета, партийцы упрекали Бакуменко и Козаченко, что они «не боролись против введения дикого рынка земли, не отстаивали спецрежим НДС и не поддерживают позиции партии по ключевым для Аграрной партии вопросам».

Козаченко избирался в парламент по списку партии БПП под номером 41, а Бакуменко - 57.

Аграрную партию Украины возглавляет Виталий Скоцик, а в руководство входит, в частности, Роман Бессмертный.