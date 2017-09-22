Судебную реформу сегодня рассматривал пустой зал Рады (фото)

В сессионный день около 12 часов, когда парламент должен был рассматривать поправки к законопроекту о судебной реформе, в зале находилось около 30 депутатов. Об этом в своем Facebook написала первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

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"6-й сессионный день посвящен рассмотрению 4200 поправок в кодексы! За поправки голосуют 30 депутатов! В том числе за них не голосуют представители фракций, в которые входят авторы поправок", - написала она.

"За эти дни ВР не смогла рассмотреть десятки важных, отложенных в сторону законов, в том числе вопросы кибербезопасности, экономический блок, международные ратификационные документы, пенсионную реформу", - отметила Геращенко.

После обеда Геращенко закрыла сегодняшнее заседание парламента. Она напомнила, что на следующей неделе депутаты работают с избирателями.

Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 3 октября. Работа начнется с рассмотрения поправок к судебной реформе.