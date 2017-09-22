Между Трампом и Порошенко установилось настоящее доверие - посол Украины в США

11:28, 22 сентября 2017
Политика
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Чалый отметил, что встреча двух президентов отличалась особой атмосферой.

Петр Порошенко и Дональд Трамп / REUTERS

В ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом между главами государств установилось настоящее доверие. Об этом сообщает посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

"Полноформатная встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа важна не только тем, что лидеры двух стран обсудили достигнутые результаты и наметили следующие стратегические шаги партнерства, но и особой атмосферой и установлением настоящего доверия", - написал он.

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Напомним, 21 сентября состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. Одной из тем разговора было размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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