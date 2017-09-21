Экс-госсекретарь о Донбассе: вполне возможно, что США станут субъектом неких будущих соглашений
Российская сторона должна нести ответственность за невыполнение Минских соглашений, которые она подписала.
США могут стать субъектом неких будущих соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Такое мнение в интервью изданию "Новое время" высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
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На вопрос журналиста, могут ли стать США стороной нового переговорного процесса по ситуации на Донбассе Кондолиза Райс ответила: "Вполне возможно, что США станут субъектом неких будущих соглашений. Это то, над чем я работаю сейчас, но нам важно быть терпеливыми и расставить все по местам, чтобы добиться стабилизации ситуации на востоке".
"Я также считаю, что русские должны нести ответственность за невыполнение соглашений (Минских - ред.), которые они подписали. Потому что цена соглашениям, которые одна из сторон системно не выполняет, низкая. И я очень рада, что госсекретарь Рекс Тиллерсон также это понимает, и мы работаем над этим вопросом", - добавила она.
Ранее экс-госсекретарь США заявила, что Минский формат давно показал свою неэффективность. Сегодня США и страны Европейского союза ищут решения, которые улучшат Минские соглашения, наполнят их реальной значимостью.
Полный текст интервью с Кондолизой Райс читайте в свежем номере журнала "Новое время".