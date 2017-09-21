Экс-госсекретарь о Донбассе: вполне возможно, что США станут субъектом неких будущих соглашений

США могут стать субъектом неких будущих соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Такое мнение в интервью изданию "Новое время" высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

Читайте такжеВ России генерируют новые фейки - о проекте резолюции Украины в ООН по миротворцам

На вопрос журналиста, могут ли стать США стороной нового переговорного процесса по ситуации на Донбассе Кондолиза Райс ответила: "Вполне возможно, что США станут субъектом неких будущих соглашений. Это то, над чем я работаю сейчас, но нам важно быть терпеливыми и расставить все по местам, чтобы добиться стабилизации ситуации на востоке".

"Я также считаю, что русские должны нести ответственность за невыполнение соглашений (Минских - ред.), которые они подписали. Потому что цена соглашениям, которые одна из сторон системно не выполняет, низкая. И я очень рада, что госсекретарь Рекс Тиллерсон также это понимает, и мы работаем над этим вопросом", - добавила она.

Ранее экс-госсекретарь США заявила, что Минский формат давно показал свою неэффективность. Сегодня США и страны Европейского союза ищут решения, которые улучшат Минские соглашения, наполнят их реальной значимостью.

Полный текст интервью с Кондолизой Райс читайте в свежем номере журнала "Новое время".