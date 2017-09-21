В Европарламенте обеспокоены скоростью и незавершенностью реформ в Украине

В Европейском парламенте обеспокоены по поводу скорости осуществления реформ в Украине и их незаконченности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС Дариуш Росати во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сегодня в Киеве.

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"Я помню, когда мы с вами встречались в прошлый раз в мае, вы говорили, что приоритетом для вас тогда являются пять основных реформ", - напомнил Росати.

"Нам очень приятно, что мы сейчас услышали, что некоторые из них уже очень близки к реализации. Поэтому, когда мы вернемся в Брюссель, мы доложим нашим коллегам из Европейского парламента, что все идет хорошо. Хотя мы должны вам сказать, что у нас были довольно оживленные обсуждения по определенным проблемам, с нашей точки зрения, по вопросам, связанных со скоростью осуществления реформ, с их незаконченностью", - сказал он.

По его словам, есть две основные сферы, которые продолжают вызывать беспокойство. "Это судебная реформ, и процесс, который связан с назначением судей ... И вторая сфера - это борьба с коррупцией, и все те новые органы в Украине, которые созданы для того, чтобы бороться с ней, - как сделать так, чтобы сотрудничество между ними и всеми государственными органами было успешным ", - пояснил Росати.