На допросы в Генпрокуратуру ходят три действующих министра - Луценко

На допросы к следователям Генеральной прокуратуры Украины ходят трое министров нынешнего состава правительства. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге во время официального визита в Запорожскую область.Читайте такжеТри нардепа от БПП задекларировали сотни миллионов гривень в "суррогатных" биткоинах

«Мы действительно проверяем несколько десятков народных депутатов на полноту уплаты налогов, определенные финансовые сделки и другие возможные, подчеркиваю, правонарушения. Никакой охоты на депутатов не ведется. Точно так же мы действуем в отношении действующих членов правительства и правительственных структур. Я имею в виду министерств и общеукраинских ведомств, служб и так далее. Никакой концентрированной охоту за отдельной ветвью власти или какими-то органами... Сейчас, например, на допросы ходят три действующих министра. Будут доказательства - будем действовать, согласно действующему законодательству», - заявил он.