Украина призвала Турцию предотвратить участие ее граждан в мероприятиях в оккупированном Крыму

Украинские дипломаты попросили Турцию предотвратить возможное участие турецких граждан в мероприятиях в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Турции в микроблоге Twitter.

"Проинформировали турецкую сторону о т.н. международных конференциях в Крыму, которые оккупационная администрация АРК планирует в ноябре этого года", - говорится в сообщении.

"Обратились с просьбой применить все возможные меры с целью предотвращения участия граждан Турции в любых конференциях, организованных в Крыму", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Турции неоднократно заявляли о непризнании аннексии Крыма.

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

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Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% из числа участников «референдума» 16 марта 2014 года высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После аннексии Крыма ФСБ РФ начала репрессии против проукраинских активистов, крымских татар и журналистов.