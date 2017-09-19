В Госдуме РФ хотят поддержать "протесты" в Украине против образовательного закона

В Госдуме РФ заявили о намерении поддержать "протесты" в Украине против закона "Об образовании". Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в проекте заявления нижней палаты российского парламента в связи с принятием в Украине нового закона "Об образовании".

Читайте такжеПарубий передал на подпись президенту скандальный закон "Об образовании"В документе сказано, что депутаты Госдумы РФ «осуждают принятие Верховной Радой Украины одиозного закона «Об образовании» и заявляют о своей полной поддержке протестов в Украине и в европейских странах по поводу его принятия».

В Госдуме считают, что реформа образования направлена «прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, председатель Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге в парламенте подписал закон Украины "Об образовании" и заявил, что передает закон на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование, Верховная Рада приняла 5 сентября. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Законом установлено, что обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования - с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года.

Согласно закону, должностной оклад педагогического работника (низшей квалификационной категории) устанавливается в размере трех минимальных зарплат.

Предусмотрена аттестация педагогических работников - очередная аттестация проходит не реже одного раза в пять лет. Решение аттестационной комиссии может быть основанием для увольнения педагогического работника с работы. Также предусмотрена сертификация педагогических работников путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы.

Согласно закону, руководитель государственного и коммунального заведения общего среднего образования назначается на должность по результатам конкурсного отбора сроком на шесть лет и не более двух сроков подряд.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, нацменьшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В свою очередь, в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.