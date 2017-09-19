"Они играют со мной в наперстки": Саакашвили об обжаловании решения о лишении его гражданства

Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что не может обжаловать решение о лишении его гражданства, поскольку не имеет ни одного документа, удостоверяющего его личность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил на брифинге возле Администрации президента.

Также Саакашвили заявил, что готов и хочет обратиться в суд, чтобы обжаловать указ президента и решение Государственной миграционной службы, на основании которых его лишили гражданства Украины. Однако отметил, что на сегодняшний день не имеет никакого документа, удостоверяющего его личность для того, чтобы обратиться с судебным иском.

"Он (Порошенко - УНИАН) хочет, чтобы я обратился в суд. Хорошо. Но как пойти в суд, если у меня нет никакого документа. Они играют со мной в наперстки ... Подписали какой-то указ, мне долго не давали, опубликовали какую-то свою анкету, но не дали мне никакого документа, на основании которого я могу обратиться в суд ", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что требует от президента представления Государственной миграционной службе о лишении его гражданства, копию протокола заседания комиссии по гражданству при президенте Украины, где рассматривался вопрос лишения Саакашвили гражданства, все сопроводительные письма, которыми осуществлялись пересылки материалов дела по лишению гражданства между Госмиграционной службой и Администрацией президента.

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Саакашвили продемонстрировал свое обращение журналистам и добавил, что намерен отправить его Порошенко.

Также он добавил, что отправит свое обращение через своих адвокатов и соответствующие службы Администрации президента.

Кроме того, Саакашвили отметил, что не намерен задерживаться в Киеве и сегодня покинет столицу.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии. Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

11 сентября Саакашвили заявил, что украинские пограничники не захотели взять его паспорт для проверки, принять его заявление в Государственную миграционную службу, а затем полицейские украли его паспорт, который он оставил в автобусе, на котором ехал в пункт пропуска «Шегини». Также он утверждает, что якобы украденный у него паспорт передан президенту Украины Петру Порошенко.