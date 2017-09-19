В Кремле отреагировали на одобрение Сенатом США передачи Украине летального оружия

В Кремле пообещали, что передача летального оружия США для Украины не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

"Это заявления Порошенко (о предоставлении 500 млн долл. – УНИАН). Каких-либо заявлений со стороны американской стороны мы не слышали на этот счет. Я не знаю, есть ли такие заявления", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, как будет действовать Кремль, если эта информация подтвердится, он сказал, что это двухсторонний вопрос украинско-американских отношений в части предоставления кредита, а что касается летальных вооружений, то Москва "неоднократно заявляла ясную и однозначную позицию".

"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, деэскалации напряженности", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook сообщил, что Сенат США одобрил проект закона «О бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год», в котором предусматривается выделение 500 млн долл. для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере.

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«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - отметил Порошенко.

Вчера, 18 сентября, во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт" Порошенко заявил, что предоставление Украине вооружения со стороны США позволит усилить давление на РФ и повысит стоимость российской агрессии.

«Вопрос об обеспечении Украины новыми оборонительными вооружениями привел к горячим дискуссиям в США на основе нескольких мифов. Первый - что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий - что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление», - сказал Порошенко.